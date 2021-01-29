الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسأجرى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية.واستعرضا خلال الاتصال مسيرة العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //00:27ت م0186