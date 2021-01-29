سياسي / رئيس مجلس السيادة السوداني يجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي
الجمعة 1442/6/16 هـ الموافق 2021/01/29 م واس
الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس
أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية.
واستعرضا خلال الاتصال مسيرة العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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