عدن 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني عن انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على اتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص ناقلة النفط صافر.وقال الوزير الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية ببلاده، إن ميليشيا الحوثي تراجعت من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر، وتقييم الوضع الفني بصيانتها أو تفريغ حمولتها، التي تزيد عن مليون برميل نفط، والذي كان مقررا مطلع شهر فبراير المقبل.وأضاف أن تراجع ميليشيا الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط ‎صافر ملف ابتزاز للمجتمع الدولي، والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من مخاطر كارثية بيئية واقتصادية وإنسانية قد تحدث بسبب تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة".وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموقف واضح من مراوغة ميليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا لمنع حدوث كارثة وشيكة، ودعم جهود الحكومة وتلبية المطالب الشعبية بتصنيفها منظمة إرهابية".// انتهى //00:37ت م0188