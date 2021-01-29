حائل 15 جمادى الثاني 1442هالموافق 28 يناير 2021م واسافتتح محافظ موقق خالد بن جزاع الرضيمان في المحافظة التابعة لمنطقة حائل اليوم، فعاليات مهرجان شتاء موقق الذي يستمر لمدة (30) يوماً ويستهدف مختلف فئات المجتمع.ويشتمل المهرجان على فعاليات متنوعة منها مسرح الطفل وركن الألعاب الترفيهية للأطفال وحديقة للحيوانات وميدان فعاليات الدراجات النارية، بالإضافة إلى أجنحة تتضمن مشاركات الأسر المنتجة ومسابقات شعبية، كما توزع الجوائز والهدايا اليومية على الزوار .// انتهى//00:44ت م0189