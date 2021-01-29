نيويورك 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، عقب خسائر حادة في الجلسة السابقة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 300.75 نقطة بما يعادل 0.99 بالمئة ليصل إلى 30603.92 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 36.49 نقطة أو 0.97 بالمئة مسجلا 3787.26 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 66.56 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 13337.16 نقطة.// انتهى //01:05ت م0192