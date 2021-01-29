بريدة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس حفل سباقه الخامس عشر لموسم 1442هـ .وتكون الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1200م حققه الجواد (انتر) للمالك محمد العلوش.والثاني مخصص لإنتاج محلي ( أفراس ) من ( 0 إلى 1 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1200م حققته الفرس ( صداوية ) للمالك محمد القعير.و الثالث المخصص لمفتوح الدرجات للخيل العربية ( عمر 3 سنوات ) ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( فلاح جودة) للمالك صالح المدفع.و الرابع والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( النهروان ) للمالك علي السحيمان .و الخامس المخصص لإنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( قيام ) للمالك سعد الرويلي .الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400 م حققته الفرس ( ود نوره ) للمالك بسام العليان .والسابع لإنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( باهرني ) للمالك إبراهيم الغدير .وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان عبدالعزيز التويجري، كأس الدعم الرابع عشر لمالك الفرس ( ود نوره ) بسام العليان .// انتهى //01:49ت م0193