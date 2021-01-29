الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسانطلقت أمس منافسات بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة ( كحيلة )، التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب ، في واجهة الرياض وتستمر لمدة 4 أيام .واشتملت فعاليات اليوم الأول للبطولة على منافسات المهرات لفئتي " أعمار سنة" و"أعمار سنتين" ، حيث نالت المهرة " شيم م رغوان " لصاحبها متعب القحطاني المركز الأول في الشوط الأول لفئة " أعمار سنة "، وحلت ثانية المهرة " تي ال عروب " لصاحبها عبدالعزيز الفوزان.وحصلت المهرة " دانيا السيد " لصاحبها خالد السيد على المركز الأول في الشوط الثاني لنفس الفئة ، فيما حققت المهرة " دمشق السيد " صدارة الشوط الثالث وكسبت المهرة " ازارا أو اس " الشوط الرابع والأخير للفئة، وفي الفئة الثانية من المهرات " أعمار سنتين" حصدت المهرة " دلال السيد " المركز الأول في الشوط الأول.، وحلت ثانية المهرة "ضباء الخالدية " لصاحبها ماجد الحسين .وفي الشوط الثاني حققت المهرة " يمامة العيينة "المركز الأول ، فيما نالت المهرة " منيرفا اس بي ايه " المركز الأول في الشوط الثالث والأخير من الفئة الثانية .يذكر أن البطولة تشهد تواجد أكثر من 400 خيل عربية أصيلة تعود ملكيتها إلى أكثر من 120 مربطاً من مختلف مناطق المملكة .// انتهى //01:57ت م0194