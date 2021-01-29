بيروت 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتصاعد المخاوف من انفلات الأوضاع في مدينة طرابلس الشمالية بشكل كامل بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة أمس بين المحتجين والقوى الأمنية والتي أدت إلى إحراق مبنى البلدية بالكامل في حين لم يطرأ أي جديد بشأن الأزمة الحكومية.وأخبرت عن ترحيب السلطة الفلسطينية أمس بعزم الإدارة الأمريكية الجديدة على إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.وتطرقت صحف بيروت إلى إعلان القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أمس أنّ بلاده تطلب من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.وأوردت إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس القضاء على من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش الإرهابي الإرهابي أبو ياسر العيساوي في عملية استخبارية نوعية.وسلطت صحف الجمعة الضوء على كشف الحكومة اليمنية الشرعية أمس عن تراجع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن السماح لفريق أممي بالوصول إلى ناقلة النفط صافر، وسط تصاعد التحذيرات من تسرب النفط الخام منها ما ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.وأشارت صحف لبنان إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي أمس باتفاق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية (ستارت -3) لمدة خمس سنوات أخرى.// انتهى //11:25ت م0016