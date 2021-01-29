إسلام آباد 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استعداد سلطات الصحة لبدء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في باكستان من الأسبوع المقبل.واهتمت بتصريحات متحدث الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شدري الذي أكد قدرة بلاده على التعامل مع أي عدوان أو مغامرة تستهدف أمنها وسيادة أراضيها.وسلطت صحف إسلام آباد الضوء على اتفاق باكستان والكويت على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والطاقة والاستثمار والزراعة والتكنولوجيا والصحة.وأخبرت عن تأكيد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اهتمام بلاده بعلاقاتها مع الأردن، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الأمن والدفاع.وتابعت صحف الجمعة تطورات فيروس كورونا، إذ سجلت باكستان 1910 إصابات جديدة بالفيروس، و64 وفاة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 539387 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 11514 حالة وفاة.ونشرت اعتقال الشرطة الباكستانية ثلاثة إرهابيين من مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الجنوبي، ومصادرتها كمية من المتفجرات والأسلحة والذخيرة من حوزتهم.في الشأن الاقتصادي تناقلت إعلان بنك التنمية الآسيوي عن برنامج قروض جديد مدته خمس سنوات، يقدر بنحو 10 مليار دولار، لباكستان للمساعدة في تعزيز الفرص الاقتصادية.وتطرقت صحف باكستان إلى تقرير هيئة حقوق الإنسان الأفغانية التي كشفت عن ارتفاع معدل حوادث قتل المدنيين في الصراع الأفغاني العام الماضي.// انتهى //11:26ت م0019