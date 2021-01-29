الرباط 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واستصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم، إشراف العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 .وتناقلت تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، التي أكدت على قوة ونضج العلاقات بين إسبانيا والمغرب، ما يسمح للبلدين بتجنب أي سوء فهم محتمل.واهتمت صحف الرباط بالأوضاع السياسية والأمنية في تونس، مشيرة إلى تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية.وتحدثت عن تجدد الاحتجاجات في لبنان، والمواجهات بين قوات الأمن والمحتجين الرافضين لقرار الإغلاق العام في ظل أزمة اقتصادية صعبة.وأخبرت صحف الجمعة عن تمكن السلطات الأمنية في سنغافورة، من اعتقال شخص كان يخطط لشن هجمات على مسجدين، على غرار الهجوم الذي حدث قبل عامين.وتابعت الوضع الصحي العالمي، لافتة الانتباه إلى أن فريق منظمة الصحة العالمية سيشرع في إجراء أبحاث في ووهان بالصين حول وباء كورونا.وأشارت صحف المغرب إلى تصاعد الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول أزمة اللقاحات ضد كوفيد19.// انتهى //11:28ت م0020