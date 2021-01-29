عام / المركز الوطني للأرصاد ينّبه من هطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان
الجمعة 1442/6/16 هـ الموافق 2021/01/29 م واس
الطائف 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 5 مساء.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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