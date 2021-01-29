الخرطوم 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد مجموعة أصدقاء السودان، خلال المؤتمر الذى نظمته ألمانيا أمس، وقوفهم بجانب السودان في مساره نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الحكومة في معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني بجانب دعمهم لتنفيذ موازنة العام 2021.وسلطت الضوء على إجراء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس اتصالا هاتفيا، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية، وبحث معه العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.ونقلت صحف الخرطوم عن مصادر أن الجيش الأثيوبي نشر أسلحة من بينها دبابات وبطاريات مضادة للطائرات في المنطقة الحدودية مع السودان خلال الأسبوعين الماضيين.وعرجت على قرار مجلس شركاء الحكومة الانتقالية في السودان أمس، أن يكون 31 يناير الجاري موعدًا لطرح برنامج الحكومة على أن يعلن في 4 فبراير المقبل تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.وأخبرت صحف السودان عن بدء وفد البعثة الأممية لمساعدة السودان "يونيتامس" أمس، زيارة لدارفور، وذلك بغرض الوقوف على مجمل الأوضاع بدارفور والترتيب لافتتاح مكاتب للبعثة بالفاشر بعد انتهاء مهمة بعثة الـ"يوناميد" بنهاية الشهر الماضي.// انتهى //11:37ت م0024