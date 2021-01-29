طرابلس 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسأجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج اتصالا هاتفيًا بالرئيس التونسي قيس بن سعيد.وأفاد المجلس الرئاسي الليبي في بيان اليوم, أن السراج اطمأن على صحة الرئيس التونسي، معربًا عن تضامنه مع تونس وشعبها.وبحث الجانبان خلال الاتصال المشاورات الأخيرة الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، إضافة إلى استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.// انتهى //11:49ت م0025