موسكو 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجّلت روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية 19238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و534 وفاة.وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المسجد (كوفيد-19) بروسيا في بيان أن 2799 إصابة سُحّلت في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 3813048 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72185 حالة، مشيرًل إلى تعافي 26204 حالات، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3255462 حالة.// انتهى //12:08ت م0026