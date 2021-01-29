بكين 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسأطلقت الصين اليوم المجموعة الثانية من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد "ياوقان-31" إلى الفضاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.وذكر مركز جيوتشيوان في بيان اليوم أن مجموعة الأقمار الصناعية تم إطلاقها الساعة 12:47 بتوقيت بكين، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4C"، مشيرًا إلى أن الأقمار الصناعية دخلت مداراتها المخططة لها، وسوف تستخدم في إجراء مسوحات البيئة الكهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية.وكانت الصين قد أطلقت المجموعة الأولى من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد "ياوقان-31" عام 2018.// انتهى //12:12ت م0027