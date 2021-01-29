تونس 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالعلاقات التونسية الليبية في ضوء الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس التونسي قيس سعيَد، من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، تم خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها .وتناولت تسجيل تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و62 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت صحف الجمعة مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف الخارجية احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورًا، وأخبرت إلى جانب ذلك عن اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة طرابلس باستعمال الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مجموعات لحكومة الوفاق الوطني الليبية.وأوردت إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى ألكاظمي عن القضاء مسؤول كبير في تنظيم " داعش " الإرهابي في عملية نوعية بالعراق.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان شركة نوفافاكس الأمريكية، أن تجربة المرحلة الثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا أظهر فعالية بنسبة 89.3٪.// انتهى //12:36ت م0030