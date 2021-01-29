القاهرة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسحقق المصري البورسعيدي انتصاراً كبيراً علي مضيفه الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب برج العرب في إطار الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.والفوز هو الرابع هذا الموسم للمصري ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما تعرّض الإنتاج الحربي للهزيمة السادسة له هذا الموسم ليستقر في المركز الأخير برصيد خمس نقاط.// انتهى //20:37ت م0085