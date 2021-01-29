عواصم 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسهبطت الأسهم الأوروبية اليوم، مسجلةً أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر، إذ تزايدت المخاوف المتعلقة ببطء توزيع لقاحات كوفيد-19، في حين أدت فورة في تعاملات الأفراد إلى تقلب في وول ستريت.فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 1.9 في المئة، ماحياً جميع المكاسب التي حققها في يناير وأنهى الأسبوع على تراجع 3.1 في المئة.وهبط المؤشر داكس الألماني 1.7 في المئة، وخسر المؤشر فايينشال تايمز 100 البريطاني 1.8 في المئة.// انتهى //21:16ت م0094