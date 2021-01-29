سياسي / المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعو القطاع الخاص لدعم جهود توفير اللقاح ضد كورونا
الجمعة 1442/6/16 هـ الموافق 2021/01/29 م واس
أديس أبابا 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس
دعا المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الفاعلين في القطاع الخاص الأفريقي إلى دعم جهود القارة الأفريقية لتوفير التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد -19).
وأوضح المركز في بيان له أن القارة "التي يناهز عدد سكانها 1.3 مليار نسمة بحاجة إلى جرعات كثيرة من اللقاحات،لتحقيق مناعة جماعية بنسبة لا تقل عن 60 في المئة.
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