نيويورك 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت أسعار الخام الأمريكي تراجعاً طفيفاً عند التسوية اليوم، متأثرةً بمخاوف المستثمرين حيال استمرار جائحة كورونا وبطء توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة.فقد جرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم مارس على ارتفاع 36 سنتاً، بما يعادل 0.6 في المئة، إلى 55.88 دولار للبرميل. فيما جرت تسوية عقد أبريل الأكثر نشاطاً على هبوط ستة سنتات عند 55.04 دولار للبرميل.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً، أو 0.3 في المئة، إلى 52.20 دولار للبرميل.// انتهى //01:11ت م0116