جيزان 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته في وفاة شيخ شمل قبائل آل سلمى في محافظة بني مالك الشيخ سليمان بن سالم السلمي المالكي ـ رحمه الله ـ الذي وافته المنيه إثر معاناة مع المرض.وسأل سمو ه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //01:20ت م0117