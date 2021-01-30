عام / سمو أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ شمل قبائل آل سلمى ببني مالك
السبت 1442/6/17 هـ الموافق 2021/01/30 م واس
جيزان 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته في وفاة شيخ شمل قبائل آل سلمى في محافظة بني مالك الشيخ سليمان بن سالم السلمي المالكي ـ رحمه الله ـ الذي وافته المنيه إثر معاناة مع المرض.
وسأل سمو ه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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