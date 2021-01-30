نيويورك 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم، تراجعاً عند إغلاق جلسات التداول.فقد انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 620.74 نقطة، بما يعادل 2.03 في المئة، إلى 29982.62 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليسجل 73.14 نقطة، أو 1.93 في المئة، إلى 3714.24 نقطة.وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 266.46 نقطة، أو اثنين في المئة، إلى 13070.70 نقطة.وسجلت المؤشرات الرئيسة الثلاثة جميعها أكبر خسائر أسبوعية منذ نهاية أكتوبر الماضي، حيث خسر داو 3.82 في المئة، وفقد ستاندرد آند بورز 3.31 في المئة، وتراجع ناسداك 3.49 في المئة.// انتهى //01:20ت م0118