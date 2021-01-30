واشنطن 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسبحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، سبل تعزيز الالتزام الثابت بالعلاقات الدفاعية الثنائية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.وتيادل الجانبان خلال الاتصال، وجهات النظر حول التحديات الأمنية العالمية المشتركة.وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن شكره لإيطاليا لاستمرارها في استضافة القوات الأمريكية، مشيراً إلى أهمية وجود القوات الأمريكية في إيطاليا لتعزيز الأمن الجماعي لحلف الناتو.// انتهى //01:23ت م0119