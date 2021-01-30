القاهرة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان اليوم، أن 360 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128 ألفا و800 حالة.وذكرت الصحة، أن إجمالي الإصابات في مصر حتى اليوم هو 164 ألفا و871 حالة ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و217 حالة.// انتهى //03:15ت م0121