الرياض 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الرياض 2030.. قوة استثمارية كبرى.فيصل بن فرحان: سنتحاور مع أميركا وأوروبا حول نشاطات إيران المزعزعة للأمن.تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ إلى 5 شوال.مركز الملك سلمان يكافح الأمراض في اليمن والسودان.تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة.خطيب الحرم: لا تُفرطوا فيما أرشد إليه النبي الكريم.د. الحذيفي: تذكر النعم وتعظيمها يورّث محبة الله.السجن خمس سنوات لمؤذي الوالدين وذوي الإعاقة والحامل.إحباط تهريب كميات من القات والحشيش.جدة.. نموذجٌ لتجارب سياحية عائلية متنوعة.استبدال 150 متراً مربعاً من رخام صحن الطواف.خطة غذاء صحية للإبل المشاركة في مهرجانات المزاين.كورونا: الحجر يتوسع.. و«السلالة الإفريقية» تصل أميركا.دعوات دولية لسحب القوات الأجنبية من ليبيا.// يتبع //06:36ت م0003