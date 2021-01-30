طرابلس 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معتيق لروسيا، ولقائه بوزير الخارجية سيرغي لافروف، واستعرض اللقاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية ومناقشة مستجدات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من خلال لجنة الحوار المنعقدة في تونس، وتطوير العلاقات في جميع المجالات بين البلدين .وتناولت تأكيد الناطق الرسمي للجيش الليبي أحمد المسماري، أن المليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية تستمر في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة، مضيفا أنه تم رصد مخطط لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر البعثة الأممية.ونوهت صحف السبت بالجهود التي قامت بها السلطات الأمنية الليبية للإفراج عن 38 عاملا مصريا كانوا مختطفين من قبل جماعة مسلحة بغرض طلب فدية قدرها 15 الف دينار عن كل شخص في منطقة بني وليد جنوب غربي العاصمة طرابلس، مبينة الاتصالات التي تمت بين الخارجية المصرية وسلطات حكومة الوفاق والتي أسفرت عن الافراج عن المختطفين.وتطرقت إلى إعلان بعثة الأمم المتحدة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سينعقد في سويسرا من 1 إلى 5 من شهر فبراير، بتيسير من نائبة البعثة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بسويسرا، وسيتم خلاله الاختيار بين المرشحين للمناصب الثلاثة في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس .ونقلت صحف طرابلس تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، التي عبّر فيها عن أمله في التوصل إلى حل شامل للأزمة في ليبيا، مبينًا أنه الوقت الحالي مناسب للتوصل إلى حلول، وحكومة موحدة وطنية تحظى بدعم إقليمي ودولي، وأن المجتمع الدولي لن يكون إلا داعما للحلول التي يرتضيها الليبيون.وعرجت صحف ليبيا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فورا، قائلا: “اتركوا الليبيين وشأنهم”، لأن الليبيين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن هم تركوا لوحدهم”.// انتهى //09:14ت م0011