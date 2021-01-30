القاهرة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وتشديده على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير.ورصدت تطورات الأوضاع في لبنان، مشيرة إلى إضرام النار في مبنى بلدية مدينة طرابلس التاريخية، ودعوة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى التحقيق في ملابسات ما جرى في طرابلس وملاحقة الفاعلين.وتناقلت صحف السبت تأكيد المتحدث باسم عملية التحالف الدولي "العزم الصلب" ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا وين ماروتو، مقتل زعيم التنظيم في العراق، وأنه يمثل ضربة كبيرة لجهود عودة التنظيم الإرهابي إلى العراق.وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مبرزة دعوة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فوراً.ونشرت صحف القاهرة تحذير وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، من أن إيران لا تزال لاعبًا خبيثًا ومدمرًا في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيدها أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم قدراتها الرادعة لمواجهة هذه الأنشطة.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، لافتة النظر إلى أن أعدد المصابين بالوباء تجاوزت حاجز الـ 102 مليون إصابة فيما بلغت الوفيات نحو مليونين و200 ألف حالة.//انتهى//09:26ت م0012