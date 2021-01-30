إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم الاتصال الهاتفي الذي جرى الليلة الماضية بين وزيري الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي والأمريكي أنطوني بلينكين لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واهتمت باتفاق باكستان وجمهورية كوريا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبخاصة في مجالي العلوم وتغير المناخ.وأخبرت صحف إسلام آباد عن عزم باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع كينيا كجزء من إستراتيجية الحكومة الباكستانية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.وتناقلت أنباء مقتل الإرهابي المطلوب في باكستان "منغل باغ" رئيس منظمة "عسكر الإسلام" جراء انفجار لغم بإقليم ننكرهار بـأفغانستان.وعرجت صحف السبت على عرض أذربيجان على باكستان منحها النفط والغاز مقابل الدفع المؤجل لدعمها في مجال الطاقة.وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء الانفجار المنخفض الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، وإعلان الهند تعزيز قواتها على الحدود مع الصين.أفغانياً نشرت أنباء مصرع اثنين من عناصر الأمن وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم شنه مسلحو حركة طالبان على قوات الأمن في إقليم بلخ شمال أفغانستان.وأشارت صحف باكستان إلى رفض الصين الاعتراف بجواز السفر البريطاني الذي يحمله مواطنو هونغ كونغ.// انتهى //09:50ت م0014