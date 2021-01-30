الخرطوم 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، حرص الخرطوم على توضيح وجهة نظرها لكل الدول الأفريقية بشأن الأزمة الحدودية الناشبة مع إثيوبيا خلال القمة الأفريقية المقبلة بأديس أبابا مطلع فبراير المقبل.ولفتت الانتباه إلى تفقد قيادة الجيش السوداني أمس أعمال تشييد المعابر والطرق في منطقة الفشقة التي استردها مؤخرا من مليشيات إثيوبية، وسط أنباء تتحدث عن نشر الجيش الإثيوبي أسلحة ثقيلة في المنطقة الحدودية مع السودان.وسلطت صحف الخرطوم الضوء على إجراء عضو مجلس السيادة في السودان، الفريق الركن إبراهيم جابر أمس، مباحثات مع الرئيس الانغولي جواو مانويل لورنسو، تمحورت العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والدفاع.وركزت على ارتفاع العدد الكلى للمصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 26898 حالة مؤكدة، متضمنة 1798 حالة وفاة، وتعافي 21155 حالة.وأولت صحف السودان اهتماما بتقديم اليابان مساهمة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبلغ 2.5 مليون دولار، لمساعدة الفارين إلى السودان بسبب الحرب في إقليم التقراي الإثيوبي.// انتهى //10:02ت م0015