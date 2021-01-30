تونس 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج.وأشارت في التفاصيل إلى أن الجانبين التونسي والليبي بحثا، خلال ذات الاتصال، تفاصيل المشاورات الأخيرة الهادفة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، مع استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، وأكدا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.وألقت صحف السبت الضوء في الملف الليبي، على تأكيد المبعوثة الأممية بالنيابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، تقدم مسارات حلحلة الأزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر "برلين"، مشيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ما زال صامدًا وأن مسار إنشاء سلطة تنفيذية موحدة جديدة يسير على الوجه المطلوب، مجددة تأكيدها على عدم تدخل البعثة في اختيار الأسماء بما أن الحوار ليبي ليبي.وتناقلت إعلان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في أعقاب انعقاد مجلس الدفاع في قصر الايليزي أمس، إغلاق بلاده لحدودها بدءًا من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما لم يكن هناك سببا قاهرًا، وذلك في محاولة للحد من تفشي وباء كورونا.وأخبرت صحف تونس باندلاع عدد من المظاهرات الليلية في هولندا والدانمارك وإسبانيا خلال الأيام الأخيرة ضد إجراءات منع التجول في إطار الحظر الصحي المفروض في عدد من البلدان الأوروبية لمقاومة تفشي فيروس كورونا خاصة مع ظهور السلالات الجديدة القادمة من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والتي أظهرت قدرة فائقة على الانتشار.// انتهى //12:42ت م0027