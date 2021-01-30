الجبيل 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، ثامن سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ٢٠٠٠ متر جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس لم تربح ٣ سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس "أفكاري" لإسطبل خالد الفرماوي، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس ربحت (١-٣)، فاز بالمركز الأول الجواد "ثنيان العز" لإسطبل هندي علي المطيري، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد "هوج العواصيف" لإسطبل ناصر سعيد المطيري، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس "عفراء نجد" لإسطبل خالد الفرماوي.فيما جاء شوط الكأس الشوط الخامس، المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، وسلم كأس دعم نادي سباقات الخيل نائب المدير العام أحمد العريمة لمالك الجواد "الأشم" إسطبل حسن القصير.// انتهى //12:58ت م0029