الباحة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واساستفاد من برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 75174 طالباً, خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 5585 جلسة, ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 166651, وبلغ عدد ساعات المحاضرات المسجلة 14947ساعة.وأوضحت جامعة الباحة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 698 بلاغاً.// انتهى //13:20ت م0032