نجران17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسأقام ميدان الهجن بنجران اليوم سباقات الهجن الأسبوعية، لفئة "المفاريد" ،وذلك ضمن موسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن للعام الجاري.وحققت المركز الأول في الشوط الرئيسي بكار "مشتركات"، ومسافته كيلو و500 متر البكرة "مشهورة" للمالك جابر مسفر آل رزق، فيما حقق المركز الأول في الشوط الرئيسي قعدان "مشتركات "، ومسافته كيلو و 500 متر ،القعود "شاهين" للمالك علي صالح عفيشه، كما حققت المركز الأول في الشوط الرئيسي بكار "مشتركات"،و مسافته كيلو و200 متر ،البكرة "رياسة" للمالك ذيب هادي مرسل آل رزق.فيما حصد المركز الأول في الشوط الرئيسي قعدان "مشتركات"، ومسافته كيلو و200متر ، القعود "غياث" للمالك فرج فهيد آل رزق، وحصدت البكرة "مذخورة" للمالك هادي حمد آل شريان المركز الأول في شوط البكار "صعوب" ومسافته كيلو 200 متر، فيما حقق المركز الأول في الشوط الرئيسي قعدان "صعوب"،ومسافته كيلو و200 متر ،القعود "شاهين" للمالك هادي صالح عفيشه.// انتهى //13:22ت م0033