المكلا 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.وقام الفريق الطبي للحملة على مدى 7 أيام بالكشف على 1,764 مريضًا، وإجراء 350 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، إضافة إلى توزيع 350 نظارة طبية وقطرات للأعين، استفادت منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة عبر المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.// انتهى //16:17ت م0052