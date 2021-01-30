الرياض 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واساختتمت اليوم منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل التي أقيمت منافساتها في مزرعة الخالدية, لمسافة 100 كم مقسمة على أربع مراحل بمشاركة أكثر من 180 فارسا وفارسة من أربع دول.وتوج الرئيس التنفيدي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي الفارس عبدالمجيد الثمالي من فريق الجياد بطلاً لسباق كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.وجاء فوز الثمالي برفقة جواده "وقاد الجياد" بعد أن أنهى السباق بسرعة 24،46 كم /ساعة، ليحل في المركز الثاني الفارس رعد العتيبي على الجواد "بي إتش سينور" بسرعة 24،36 كم /ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد التلال على الجواد "مترك" بسرعة 24،24 كم /ساعة.وكان السباق قد شهد تنافسا قويا منذ انطلاقته إلا أن الثمالي استطاع أن ينفرد بالصدارة في المرحلة الأخيرة من السباق, ويضيف الثمالي بهذا الفوز ثاني الكؤوس لرصيده لهذا الموسم بعد تحقيقه كأس الاتحاد السعودي للفروسية.// انتهى //16:24ت م0053