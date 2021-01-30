رام الله 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 وفيات و515 إصابة جديدة بكورونا و550 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 58 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي .// انتهى //16:38ت م0055