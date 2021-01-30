بغداد 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 618922 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 5 وفيات جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13041, فيما تم تسجيل 1317 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 590857 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق 15024 مصاباً , منهم 171 في غرف العناية المركزة.// انتهى //17:39ت م0058