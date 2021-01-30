بغداد 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واستمكنت قوة تابعة للجيش العراقي اليوم من قتل إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم "داعش", أحدهما المسؤول العسكري عن الصحراء الواقعة غرب قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق .وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن قوة تابعة لفوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي تمكنت اليوم من قتل الإرهابيين, كما دمرت وكرا للإرهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء .// انتهى //17:39ت م0059