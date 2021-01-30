لواندا 17 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسدعا قادة دول البحيرات العظمى إلى وقف فوري لإطلاق النار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وانسحاب المتمردين من المناطق القريبة من العاصمة بانغي.ورحب قادة الدول الخمس في القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى المنعقدة في العاصمة الأنغولية لواندا، بشأن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، بإعادة انتخاب، فوستين أرشانغ تواديرا، رئيساً لجمهورية أفريقيا الوسطى، معلنين في الوقت نفسه رفضهم أي محاولات من قبل الجهات المعارضة لنتائج انتخابات ديسمبر الماضي للاستيلاء على السلطة بالقوة.يُذكر أن دول البحيرات العظمى هي أنغولا، وتشاد ،والكونغو، ورواندا، والسودان،// انتهى //21:32ت م0083