القاهرة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسفاز فريق المقاولون العرب لكرة القدم على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد المقاولون بهذا الفوز إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد إنبي عند 13 نقطة في المركز السابع.// انتهى //22:03ت م0085