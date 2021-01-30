الأمم المتحدة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي والبالغ عددهم 24 مرشحاً، و 21 مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء.وأعربت البعثة في بيان صحفي عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بتوافق الآراء.وأشارت البعثة، إلى أن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م.وأكدت البعثة أنه يتعين على المرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية الامتثال الكامل للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.// انتهى //22:17ت م0092