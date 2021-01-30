جدة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسينطلق الأسبوع الحالي البرنامج التأهيلي للفرق المشاركة في أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، التي وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على إطلاقها منتصف فبراير المقبل، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية وشعارها " كيف نكون قدوة في العالم الرقمي ".وأوضحت أمانة الملتقى أن البرنامج الذي تشارك فيه وزارات الحج والعمرة والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة السياحة، سيشهد تجمّع فرق تمثل طلاب وطالبات جامعات الملك عبدالعزيز، أم القرى ، جدة ، الطائف وجامعة الأعمال والتكنلوجيا إلى جانب مختصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، وسيتخلل البرنامج طرح للتحديات في قطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه والخدمات، مما يساعد الفرق على ابتكار حلول وبرامج تقنية تسهم في الارتقاء بهذه القطاعات وتنميتها، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة ، كما يتخلل أيضاً تشخيص للجوانب الإيجابية وتحديدها بهدف تعزيزها وتطويرها بما يتواكب والتطوّر المتسارع في جوانب التقنية، ويسهم في ذات الوقت في الوصول بالخدمات المقدمة للمستوى الذي يحقق الآمال والطموحات.وأضافت " أن الفرق بمشاركة المختصين سوف يعقدون حلقات نقاش ولقاءات على مدى يومين، يشخصون خلالها الواقع الراهن ويضعون الحلول للمستقبل المأمول، يعقب ذلك ندوات يشارك فيها متحدثون عالميون ومسؤولون، يمثلون القطاعات ويناقشون مع الفرق المقترحات والبرامج والمنصات التي تحقق الأهداف المنشودة".ونوهت أمانة الملتقى إلى أن البرنامج سيواصل استضافة المتحدثين في مجالات ريادة الأعمال التقنية، والذين سوف يركزون على دعم المشاريع وتحقيق النمو في مختلف الجوانب إضافة إلى التطرق لآليات زيادة الوعي وثقافة المجتمع نحو استخدام وتسخير أحدث وسائل التقنية والتكنولوجيا في المشاريع الناشئة والريادية.وزادت "سوف يتخلل البرنامج استعراض لأبرز نماذج العمل والتجاري التي اتخذت من التقنية منهجاً لها، ودور ذلك في إنجاح التجارب التجارية، وسيكون ذلك مدعّماً بقصص نجاح يرويها مجموعة من الرواد في هذه المجالات "وأشارت أمانة ملتقى مكة الثقافي إلى أن اليوم الأخير للبرنامج سيتم تخصيص جزء منه لشرح آليات المسابقة بين الفرق والشروط والأحكام، وخلال الأسبوع المقبل ستنطلق الدورات الإثرائية للفرق المشاركة، والتي سوف تشهد مشاركة مدربين متخصصين في المجالات التقنية".// انتهى //22:41ت م0094