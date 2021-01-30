أديس أبابا 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسانعقدت اليوم عن بعد اجتماعات الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة في الدفاع والسلامة والأمن للاتحاد الأفريقي برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا.وقد صادق وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد على عقيدة الاتحاد الأفريقي خلال اللقاء المنظم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من قبل الاتحاد الأفريقي بشأن عمليات دعم السلم والأمن والاستقرار عبر كامل دول القارة.// انتهى //22:53ت م0095