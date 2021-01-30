جدة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسأدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفاً عسكرياً من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، وسقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام.وشدّد العثيمين في بيان اليوم على إدانة منظمة التعاون الإسلامي الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.// انتهى //22:55ت م0096