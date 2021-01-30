جيزان 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما في وفاة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة الدكتور علي بن عيسى الشعبي ـ رحمه الله ـ الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.وسألا سموهما الله عز وجل أن يتغمده بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //22:56ت م0097