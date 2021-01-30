الأمم المتحدة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن إدانتها لمختلف أشكال العنف على الأطفال، وذلك على إثر إصابة عشرات الأطفال في مواجهات في طرابلس شمال لبنان.وناشدت المنظمة في بيان لها اليوم، جميع الأطراف ضمان سلامة الأطفال، وتغليب حقوقهم ومصالحهم، وحمايتهم من مختلف أشكال الضرر وضمان توفير معايير قضاء الأحداث.وأكدت المنظمة، أنه يجب عدم جرّ أي طفل للمشاركة في أعمال عنف أو أن يكون شاهداً على هكذا أعمال أو هدفاً لها، موضحةً أن إصابة أي طفل خلال مثل هذه الأعمال تُعدّ أمراً خطيراً غير مقبول.// انتهى //23:27ت م0100