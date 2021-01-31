عام / الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز
الأحد 1442/6/18 هـ الموافق 2021/01/31 م واس
الرياض 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
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