الرياض 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :"بيان من الديوان الملكي"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //00:03ت م0102