ينبع 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسدشنت الهيئة الملكية بينبع مبادرة (واجهتنا خضراء)، بحضور مدراء العموم بالهيئة، ومشاركة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وذلك بالواجهة البحرية.وتهدف المبادرة إلى زيادة التوعية بثقافة التشجير والطرق العلمية للتعامل مع البذور وتنميتها وزراعة النباتات، ورفع مستوى الاهتمام بالتشجير وتشجيع المجتمع للإسهام في ذلك، والمحافظة على النباتات، بتوعية السكان وزوار ينبع الصناعية بأفضل الممارسات والتقنيات لأنظمة الري المتضمنة الترشيد في استخدام المياه، ودعم روح المشاركة الاجتماعية في زراعة النباتات.واختارت الهيئة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، لتنفذ فيهما المبادرة وبصفة مستمرة ودورية حتى تاريخ 26 من فبراير 2021م، على أن تتولى إدارتا التشجير والري والخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية تنفيذ هذه المبادرة.// انتهى //00:14ت م0103