مابوتو 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسوافق الاتحاد الأوروبي على اتفاقية شراكة مع موزمبيق للحد من تصاعد أعمال العنف المسلحة، التي تشنها الجماعات المتطرفة في مقاطعة "كابو ديلجادو" شمال البلاد.وقالت حكومة موزمبيق في بيان اليوم، إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع موزمبيق يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز مستويات الأمن في المقاطعة الساحلية الواقعة بشمال البلاد، مشيرة إلى أن أعمال العنف المستمرة في شمال البلاد أودت بحياة 2400 شخص، وأجبرت 570 ألف شخص على ترك منازلهم.// انتهى //00:32ت م0104