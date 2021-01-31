القاهرة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واستعادل فريق الإسماعيلي لكرة القدم مع ضيفه بيراميدز إيجابيًا بهدفٍ لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد بيراميدز بهذه النتيجة إلى 15 نقطة في المركز الخامس، ورصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر.// انتهى //00:32ت م0106