اقتصادي / بنك الاستثمار الأوروبي يدعم بوركينا فاسو بـ39 مليون يورو لتعزيز الطاقة الإنتاجية
الأحد 1442/6/18 هـ الموافق 2021/01/31 م واس
واغادوغو 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس
وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم دعم مالي بنحو 39 مليون يورو لبوركينا فاسو لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمحطة "سونابيل" للطاقة الشمسية، ومكافحة تغير المناخ في واغادوغو.
وسيرفع هذا الدعم المالي من قدرة البنية التحتية لبوركينافاسو إلى 50 ميغاوات بعدما كانت تقدر ب 37 ميغاوات.
وسيسمح الاستثمار الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي بإنشاء قناة لتصريف المياه وتحسين الحماية من الفيضانات في منطقة بلدة تانغين في واغادوغو.
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