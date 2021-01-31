واغادوغو 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسوافق بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم دعم مالي بنحو 39 مليون يورو لبوركينا فاسو لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمحطة "سونابيل" للطاقة الشمسية، ومكافحة تغير المناخ في واغادوغو.وسيرفع هذا الدعم المالي من قدرة البنية التحتية لبوركينافاسو إلى 50 ميغاوات بعدما كانت تقدر ب 37 ميغاوات.وسيسمح الاستثمار الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي بإنشاء قناة لتصريف المياه وتحسين الحماية من الفيضانات في منطقة بلدة تانغين في واغادوغو.// انتهى //02:39ت م0111